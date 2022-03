Du holder den i favnen, mens den åbner øjnene for første gang, mens du tilbyder den første tår mælk af en sutteflaske.

Nej, det er ikke en lille baby, der er tale om – det er en kattekilling.

Lige nu søger Dansk Dyreværn Aarhus nemlig mere end 150 plejefamilier, der vil tage sig af bittesmå kattekillinger.

»Der er ikke plads til alle killingerne og kattemødrene på internatet, og katte må først videreformidles, når de er 12 uger gamle. Så vi søger nogle kærlige familier, der vil tage sig af dem indtil da,« fortæller Sara Bjerg, der er veterinærsygeplejerske og souschef i Dansk Dyreværn Aarhus.

»Det er katte, der måske er blevet dumpet, eller hvor deres kattemor er blevet kørt over. De har brug for en kærlighed, som vi ikke kan give dem med alle vores andre dyr på samme tid,« tilføjer hun.

Dansk Dyreværn Aarhus, der er en del af Dyrenes Beskyttelse, får gennemsnitligt 1.000 katte ind om året, hvoraf halvdelen er killinger eller kattemødre, der snart skal have killinger.

Der er dog nogle krav, hvis man gerne vil være kattemor eller kattefar.

»Man skal kunne tilbyde et trygt og roligt miljø, mens man passer kattene, man skal have egen bil eller bil til rådighed, og man må maksimalt bo 30 minutters kørsel fra internatet, og så skal man have tid og overskud,« fortæller Sara Bjerg.

Det kræver nemlig mere, end man måske lige umiddelbart tænker, når man tænker på katte, der i høj grad betragtes som dyr, der kan klare sig selv.

Kattene kan være helt ned til 0 uger – og de skal derfor have sutteflaske hver time, døgnet rundt. Hvis man får så lille en kat, skal man enten have den med på arbejde eller gå hjemme i perioden.

»Derfor har vi også alle inde til et infomøde, hvor vi taler med dem om, hvad det kræver at være plejefamilie, og hvad vi forventer af dem. Herfra finder vi ud af, om der er overskud til det eller ej,« siger Sara Bjerg.

Noget tyder dog på, at de fleste ender med at have det rette overskud.

»Mange af vores plejefamilier ender med at adoptere de killinger, de har i pleje. Sådan ender det tit. Man lærer jo killingen at kende, mens man har den.«

Sara Bjerg fortæller, at de fleste ender med at blive plejefamilie, fordi de ikke selv har tiden til at have et kæledyr.

»Det er typisk nogen, der gerne vil gøre en forskel for dyrene, og så kan de hjælpe på den måde. Måske har de ikke plads og overskud til at have en kat – eller vil gerne rejse meget. Så kan de få en kat uden at skulle binde sig permanent til den,« siger hun.

Killingen skal dog tilbage på internatet, når den er 12 uger gammel, for at blive neutraliseret og få de nødvendige sundhedstjek og vacciner. Herefter kan plejefamilierne købe killingen til samme pris som andre, der adopterer en kat.