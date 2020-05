Coronavirussen er stadig blandt os, og det betyder, at grænserne ikke er åbne. Derfor kan danskerne ikke komme til Tyskland og handle slik, sodavand og andre sager, som de plejer.

Det ærger måske mange, men for Peter Lauritzen, der er varehuschef i Kvickly i Ribe, betyder de lukkede grænser, at salget af sodavand stiger markant. Og det er en god ting af flere grunde.

Det fortæller han fredag til B.T.:

»Vores salg er eksploderet. Det tog fart i de 14 dage efter påske, hvor vi solgte 100 paller sodavand. Under normale omstændigheder sæger vi en palle, så det er noget af en stigning.«

Colaerne rives væk. Foto: STEFAN WERMUTH

Peter Lauritzen tilføjer, at det ikke kun er salg af sodavand, der er steget. Det er ligeledes salget af slik og kød.

Varehuschefen fra Ribe siger, at man nu ser, hvor mange gode ting det ville medføre, hvis flere danskere handlede herhjemme fremfor på den sydlige side af grænsen.

»I stedet for at sende arbejdspladser ud af landet vil vi skabe arbejdspladser. Derudover vil det være dåser med pant, så vi ikke finder dåser overalt, hvor vi går i vejkanten.«

Han understreger, at stort set alle sodavand, der drikkes i Danmark, kommer syd for grænsen. En statistik viser, at hver tredje sodavand kommer fra Tyskland.

Peter Lauritzen regner med at skulle ansætte to til tre fuldtidsmedarbejdere i sin butik, hvis salget bliver ved med at stige, som tilfældet er lige nu.

Varehuschefen synes, at politikkerne skal være opmærksomme på, at det nødvendigvis ikke er en dårlig ting, hvis danskerne skal handle deres slik og sodavand herhjemme.

»Debatten har været død, men vi skal have gang i den igen. Derfor har jeg på mandag møde med Anders Kronborg (S). Jeg skal vise ham nogle tal, og hvad der sker. Det tager han forhåbenligt med videre.«

I Kvickly Ribe er prisen for tre kasser med Coca Cola lige nu 199 kroner, mens den over grænsen typisk ligger på 179 kroner.