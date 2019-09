Socialtilsyn Hovedstaden har truffet en ganske usædvanlig beslutning om at trække godkendelsen til et blot 18 måneder gammelt botilbud.

Men det har været nødvendigt, forklarer chefen for tilsynet Mie Andresen til B.T.

»Vi er simpelthen bekymrede for de her borgeres ve og vel,« siger hun.

Der mangler fortsat en række procedurer før tilbagetrækningen af godkendelsen er endelig, men hos Københavns Kommune er man begyndt at forberede sig på, at Arenahuset lukker.

I øjeblikket er Socialforvaltningen i kommunen i gang med at orientere beboere og pårørende om situationen, forklarer centerchef for Borgercenter Handicap, Lasse Falck Steenland.

»Af hensyn til borgerne, deres pårørende og personalet fortæller vi åbent om det, så vi undgår at skabe unødig uro og rygter i perioden frem til den endelige afgørelse foreligger.«

B.T. beskrev i efteråret 2018, hvordan pårørende var bekymrede for tilstandene på det nye botilbud. Personalemangel og vikarer, der ikke var fagligt klædt på til at håndtere beboerne, var skyld i store problemer, lød kritikken fra gruppen af pårørende.

En af de vikarer, der arbejdede på Arenahuset, var den dengang 21-årige Carl Gustav. Han var sommervikar i august 2018, da han pludselig stod alene i en stue med en psykisk syg kvinde, der kastede sig ud fra fjerde sal.

Arenahuset Arenahuset er et bo- og aflastningstilbud, som åbnede 1. marts 2018 i Ørestaden ved København. Huset er på syv etager med 50 lejligheder, 10 aflastningspladser og 11 dagtilbudspladser. Borgerne på Arenahuset er voksne udviklingshæmmede borgere med mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser. Der er 13 ledige pladser i Arenahuset.

»Jeg var ikke klædt på til denne situation,« fortalte han til B.T. i november sidste år.

Netop vikarer og stor udskiftning i personalegruppen er en del af årsagen til, at Socialtilsyn Hovedstaden har taget det drastiske skridt at indstille til, at Arenahuset får sin godkendelse trukket tilbage.

»Der er en høj gennemstrømning af medarbejdere, og så er det svært at bevare nogen form for kontinuitet,« siger Mie Andresen.

Tilsynet vurderer også, at der simpelthen mangler de rette kompetencer på Arenahuset.

»Der er behov for et vist niveau af kompetencer. De skal kunne noget specielt, og det er der, hvor vi kan se, at der er ret store mangler,« siger hun.

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med mere end 500 institutioner, men det er meget sjældent, at de foreslår at fjerne en godkendelse til et botilbud. Men et tilsyn i august i år blev afgørende.

»Arenahuset har været under skærpet tilsyn, og det blev ophævet i maj. Ved et nyt tilsyn i august fandt vi bekymrende lav kvalitet,« siger Mie Andresen og uddyber:

»Det er kedeligt at nå dertil, men det er vores ansvar, at kvaliteten er tilstrækkelig til, at borgerne kan få den nødvendige omsorg, hjælp og pleje.«

Socialtilsyn Hovedstaden har oplevet en stor vilje til at forbedre forholdene på botilbuddet i Ørestaden.

»Man skal også have evnerne til det, og det er det, vi tænker, at der ikke er,« siger Mie Andresen, chef for Socialtilsyn Hovedstaden.

Nu skal Socialforvaltningen i Københavns Kommune i gang med at finde en løsning på, hvad der skal ske med beboerne i Arenahuset. Beboere, der er voksne udviklingshæmmede med mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser.

»Vi er allerede nu gået i gang med at finde de bedste og mindst indgribende løsninger for borgene,« siger Lasse Falck Steenland fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Han forklarer, at planen er at opdele Arenahuset i to nye tilbud på samme adresse med en 'klar målgruppeopdeling og specialisering i forhold til den enkelte borgers behov'.

Lasse Falck Steenland fortæller, at forvaltningen er uenige i Socialforvaltningens vurdering. Derfor planlægger kommunen også, at det er de samme medarbejdere, der skal fortsætte, når Arenahuset åbner i en ny konstruktion.

»Det vil være det absolut bedste for borgerne,« er hans vurdering.

I sidste ende er det magistraten på Frederiksberg, hvor Socialtilsyn Hovedstad har hjemme, der skal træffe den endelige beslutning om at fjerne godkendelsen fra Arenahuset.