Nogle elever på folkeskole ved Randers har ikke mødtes med venner i måneder, fortæller viceskoleleder.

Klasselærere har presset flag ned i græsset i Gethers Anlæg for at fejre, at eleverne i 6B og 6C på Hobrovejens Skole ved Randers er tilbage.

Regn og blæst gør det til en kold første dag, men glæden ved at se vennerne igen fysisk for første gang i omkring tre måneder er stor, fortæller viceskoleleder Lene Hammerby.

- Der var hvin og jubel, og der blev vinket på afstand og sagt: "Ej, hun kommer dernede ad vejen" og "hvor dejligt at se dig, skynd dig at komme herover".

- Der var glade stemmer, så det er skønt, siger viceskolelederen.

Hun oplever, at det betyder meget for eleverne at kunne samles fysisk, fordi flere elever har manglet det sociale samvær med vennerne under skolelukningen.

- Der er en del elever, som faktisk ikke har set nogen af deres klassekammerater andet end på skærmen i hele den her periode, hvor der har været lukket ned.

- Jeg snakkede med en elev, som ikke har måttet se nogen eller have legeaftaler. Så det er første gang, de ser hinanden helt rigtigt, og det kan jeg mærke, at det gør en forskel, siger Lene Hammerby.

Det dårlige vejr mandag gør ikke det helt store. Der er ikke planer om, at eleverne skal have papir og penalhus frem, fordi i den første tid er der fokus på samværet i klasserne.

- Det faglige indhold i sådan en udeundervisning på en dag som i dag, hvor det småregner, blæser og er pivkoldt, det vægter vi ikke så højt i starten. Nu handler det om at mødes og have noget socialt samvær, siger viceskolelederen.

Det skal blandt andet ske med forskellige lege og med at få talt om, hvordan den seneste tid har været. På sigt skal fokus skifte til at styrke motivationen blandt eleverne.

Hobrovejens Skole har omkring 500 elever, og det er kun de to klasser, der mandag er mødt ind. Da det er 6. klasser, skal de have undervisning i det fri for at mindske smittespredning.

Både elever og lærere bliver kraftigt opfordret til at blive testet, inden de møder ind. Fremover er der en plan om, at podere rykker ud nogle gange om ugen, så de, der er interesseret i at blive testet, kan få en lyntest ved skolen.

/ritzau/