Henrik Sass Larsen har fået nok af den hårde tone på sociale medier. Firmaerne bag skal tage ansvar, mener han

Tonen på de sociale medier er blevet for hård.

Så meget, at firmaerne bag medierne skal tvinges til at betale for at regulere den og fjerne hadske debattører, mener Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen.

Det skriver Kristeligt Dagblad mandag.

Gruppeformanden, der selv har været udsat for hadefulde kommentarer, foreslår, at medierne skal oprette et etisk filter - et såkaldt "code of conduct" - som brugere af sociale medier frivilligt skal tilslutte sig.

Hvis ikke brugeren følger retningslinjerne, så skal vedkommende smides ud.

Alternativet kan være at lovgive om det, mener han.

Selv om flere af Henrik Sass Larsen kolleger på Christiansborg bakker op om idéen, så er der dog også en række praktiske problemer.

- Problemet er bare, at vi først skal have overbevist Facebooks direktør Mark Zuckerberg om, at han faktisk er ansvarshavende chefredaktør for sit medie og ikke bare direktør for en opslagstavle, hvor alle kan skrive, hvad de vil, siger Morten Marinus, medieordfører for Dansk Folkeparti, til avisen.

Den hårde tone har blandt andet fået politikere - heriblandt Søren Espersen og Alex Ahrendtsen - til at lukke deres Facebooksider, skriver Kristeligt Dagblad.

Det kan ifølge professor Thomas Ploug fra Forskningscenter for etik i praksis ved Aalborg Universitet godt være en mulighed for medierne at oprette et kodeks.

Der skal dog være gennemsigtighed omkring det.

- Som med enhver anden regulering er det vigtigt, hvem der har ansvaret for den, hvad principperne for reguleringen er, og hvordan den forvaltes.

- Desuden er det vigtigt, at den bruges mindst muligt, for der vil jo være tale om en begrænsning af folks ytringsfrihed, siger Thomas Ploug til Kristeligt Dagblad.

Over for avisen oplyser Peter Münster, Facebooks nordiske kommunikationschef, at Facebook allerede forbyder nøgenhed og racistiske ytringer.

Bryder man disse regler, kan man få en "tænkepause" eller sågar få lukket sin Facebookkonto, hvis man fortsat overtræder reglerne.

Årsagen til, at mediet ikke har tydelige regler for hadefulde kommentarer, skyldes ytringsfrihed og folks tryghed.

Desuden må man som offentlig person finde sig i mere end en privat person, lyder forklaringen fra Peter Münster, der tilføjer, at Facebook har et team, der mødes jævnligt for at evaluere mediets regler.

/ritzau/