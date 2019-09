Billeddelingstjenesterne Snapchat og Instagram er mandag aften gået ned i dele af USA og Europa - blandt andet i Danmark. Der er også problemer med Facebook.

Det viser kort fra netsiden downdetector.com, som kortlægger de sociale mediers nedbrud.

Ifølge kortene er Danmark ramt, når det kommer til Instagram og Snapchat.

Indtil videre ser det dog ud til, at problemerne hovedsageligt er lokaliseret i og omkring København og Viborg.

Visse steder er der også problemer med Facebook, men det ser umiddelbart ikke ud til, at der er problemer med dette sociale medie i Danmark.

På downdetector.com kan man læse sig frem til, at flere brugere klager over, at de ikke kan sende eller modtage 'snaps' på Snapchat.

På Instagram kan brugere, der oplever problemer, ikke dele billeder.

Du kan se nedbrudskortet over Instragram her og nedbrudskortet over Snapchat her. Facebook-kortet kan ses her.