Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund bliver nu beskyldt for at fordreje sagen om fødevareminister Rasmus Prehns brug af skattekroner til at give lækre middage til journalister.

Onsdag har Rasmus Stoklund skrevet, at det afgørende er, at Rasmus Prehn selv har taget initiativ til at tilbagebetale de penge, hans ministerier har brugt på restauranterne.

'God stil at du stiller op. Og det afgørende må trods alt være, at du på eget initiativ har afregnet mv. og at det ikke er et spørgsmål om personlig vinding. God sommer til dig og familien,' skriver Rasmus Stoklund onsdag til Rasmus Prehn på Facebook.

Men det altså kun, fordi Ekstra Bladet har fået aktindsigt i regningen, at Rasmus Prehn selv betaler en to år gammel regning på italiensk restaurant.

Her ses den nuværende fødevarer, landbrug og fiskeriminister Rasmus Prehn. Foto: Mads Claus Rasmussen

Senest er det nemlig kommet frem, at Rasmus Prehn som udviklingsminister i juni 2020 har brugt sit ministerkort til en middag på en fin italiensk restaurant med journalist Søren Wormslev fra Nordjyske.

Men Søren Wormslev afviser at have været på den restaurant, Prehn ellers har noteret på regningen, og onsdag har Rasmus Prehn erkendt, at han nu vil tilbagebetale pengene for middagen.

Altså er det mere end to år efter middagen, at Rasmus Prehn punger ud af egen lomme.

De borgerlige partier mener da heller ikke, at Rasmus Stoklunds forsvar holder vand.

»På eget initiativ? Det virker som om Prehn betaler tilbage for middagen med den »fiktive journalist«, fordi pressen har fundet ud af, at han ikke spiste med denne journalist,« siger Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance og tilføjer:

»Nu skulle Prehn så finde på navnet på en anden journalist, han havde spist med, men så har han i stedet foretrukket at betale pengene tilbage, så pressen ikke også ringer til det nye navn, han finder på og spørger, om det er sandt.«

Venstres Morten Dahlin mener direkte, at Rasmus Stoklund omskriver historien, så den passer til Socialdemokratiets selvbillede.

»Som jeg har forstået det, er det først da pressen går ind i sagen, at Prehn bliver afsløret i at have indberettet en middagsaftale med en journalist, der ikke har fundet sted. Og at det først er derefter, at han indbetaler pengene, så han slipper for at fortælle, hvem han i første omgang bespiste på skatteborgernes regning,« siger V-politikeren og fortsætter:

»Så det virker jo som om, at Socialdemokratiet er ude i at omskrive historien, så den passer til partiets selvbillede.«

Rasmus Prehn selv erkender da også, at det først var efter Ekstra Bladets aktindsigt og historie, at han nu betaler pengene tilbage.

'For at rette op på fejlen og for at undgå at andre skal eksponeres sådan i offentligheden for at tale med mig over en middag, afregner jeg den pågældende regning med Udenrigsministeriet, så jeg betaler selv,' skriver han onsdag på Facebook.

B.T. har spurgt Rasmus Stoklund, hvorfor han fordrejer sandheden, men han er ikke vendt tilbage med et svar.