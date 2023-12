Der er godt nyt til de københavnere, der elsker at sidde uden for i de sene aftentimer.

Et af de mest udskældte forslag det seneste år på Københavns Rådhus lægges nemlig i graven, skriver TV 2 Kosmopol.

Socialdemokratiet har valgt at trække støtten til forslaget om at begrænse udeservering i byen til klokken 22.

»Der er ikke én bestemt ting, der har fået os til at skifte mening. Men med baggrund i både høringsprocessen med københavnerdemokratiet og efter at have talt med både beboere og restauratører er vi nået frem til, at vi ikke ønsker at begrænse udeservering til klokken 22,« siger Socialdemokratiets overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, til TV 2 Kosmopol.

I maj kom det ellers frem, at der var flertal i Københavns Kommune til forslaget om at stoppe for udeservering efter klokken 22.

Men da først Alternativet og nu Socialdemokratiet har vendt på en tallerken, er der ikke længere flertal.

Det er kun SF og Konservative, der stædig støtter en lukning for udeservering klokken 22, men de har altså på ingen måder flertal.

Sophie Hæstorp Andersen vil dog gerne have, at regelsættet bliver »optimeret«, så der kan sættes bedre ind mod folk, der generer naboerne, mens de sidder og får udeservering.