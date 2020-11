Der er flere problemer for Danske Biografer ved regeringens aktivitetspulje, hvor kritikken bliver rejst og nye løsninger foreslås.

Men Socialdemokratiet anerkender ikke problematikken.

Det skriver Mediawatch.

»Biograferne står direkte nævnt i aftaleteksten som nogle af dem, puljen er lavet til. Og jeg kan se allerede nu, at biograferne kommer til at være nogle af de rigtigt store modtagere af puljen. Jeg synes ikke, de har meget grund til at være utilfreds,« siger Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, til Filmmagasinet Ekko om kritikken.

Lars Werge, direktør for brancheforeningen Danske Biografer, henvendte sig skriftligt til kulturminister Joy Mogensen (S), hvori han kaldte aktivitetspuljen for 'stort set uanvendelig for biograferne, og den hjælper ikke på de behov, som biograferne har.'

En af grundene til, at direktøren ser hjælpen som ubrugelige skyldes antallet af publikummer, der skal være til stede for at kunne få støtte.

Det fremgår af puljen, at den kun yder tilskud til kulturelle aktiviteter med mere end 25 publikummer. Det er en grænse, som mange filmfremvsininger rundt i landet kke når over.

Lars Werge kritiserer også i sin henvendelse, at der er et krav i puljen om, at støtte skal tilbagebetales ved en forestilling, der giver overskud. Derfor skal biograferne ind og undersøge hver enkelt forestilling, om der har været nogle med underskud, der så også har haft over 25 publikummer.

Aktivitetspuljen blev færdigudarbejdet tilbage i august og er en hjælp til erhvervs-, kultur- og idrætslivet, hvor biograferne hører under. Der gives fra puljen en kompensation for 65 procent af det tabte på en forestilling til biograferne.

Det får biograferne kun, hvis det er inden for rammerne af ordningen med henblik på, hvordan de er ramt af coronarestriktionerne.