»Jeg kan godt forstå, at borgerne i Bording er totalt utilfredse og frustrerede.«

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye.

Han kræver, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg kommer på banen nu og sikrer trygheden for naboerne til Udrejsecenter Kærshovedgård ved den lille stationsby Bording i Midtjylland. Det sker, efter B.T. de seneste dage har dokumenteret, at området er blevet belastet med stigende kriminalitet, siden centrets oprettelse i marts 2016.

Hele 85 gange er de 230 beboer på Kærshovedgård blevet sigtet for kriminalitet som butikstyverier, vold og hærværk.

Se video med de 85 sigtelser her



I videoen kan du se de 85 sigtelser af beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Vis mere

Dertil kommer en ‘række mørketal’, lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Mattias Tesfaye vil nu gå til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg med et løsningsforslag, som flere bordingensere har bragt frem i B.T.: At centret fremover udelukkende skal huse afviste asylansøgerere og ikke som i dag også udvisningsdømte kriminelle og udlændinge på tålt ophold.

»Vores opgave er at lytte til borgernes bekymringer i Bording og gøre, hvad vi kan for at aflaste i erkendelse af, at det ikke er lokale ressourcer, der skal håndtere det her. Derfor vil jeg meget gerne bringe ideen videre til ministeren,« siger Mattias Tesfaye.

De 230 udlændinge på Kærshovedgård fordeler sig på tre grupper: 146 er afviste asylansøgere, 59 er udvisningsdømte kriminelle, der har afsonet fængselsdomme for alvorlig kriminalitet som eksempelvis voldtægt. De resterende 25 er udlændinge på såkaldt tålt ophold. Også de har begået alvorlig kriminalitet som for eksempel drab.

Netop beboersammensætningen på Kærshovedgård har skabt utryghed i lokalsamfundet. Det har blandt andre Evald Asp, formand for lokalrådet i Bording, samt Henrik Engedahl fra Bording, givet udtryk for her i spalterne.

»Vi er kun lidt over 2.000 indbyggere i Bording, og så fylder 85 forbrydere altså meget. Samtidig kan vi jo ikke se forskel på, om der en tale om en afvist asylansøger eller en dømt kriminel. Det skaber en stor utryghed,« siger Henrik Engedahl.

Evald Asp supplerer:

»Det ville se noget anderledes ud, hvis Kærshovedgård kun var et center for afviste asylansøgere.«

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg vil ikke love bordingenserne, at hun ændrer i beboersammensætningen, men siger:

»Det kan sagtens være, at der er nogle ting, der kommer til at ændre sig over tid. Men det er ikke et tilsagn om, at vi kommer til at lave store ændringer nu og her.«

Hun tilføjer:

»Vi holder de mennesker, der er på Kærshovedgård, i så kort en snor, som vi overhovedet kan. Jeg har hele tiden fokus på sammensætningen af beboerne på Kærshovedgård, på Sjælsmark (udrejsecenter for familier, red.) og Avnstrup (hjemrejsecenter for udlændinge, der medvirker til egen hjemsendelse, red.).”

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Foto: Ida Marie Odgaard

Blandt andre Evald Asp har udtrykt bekymring for konsekvenserne, hvis Kærshovedgårds kapacitet på 400 personer bliver udnyttet. Inger Støjberg vil ikke udelukke, at det kan ske.

»Opgaven med folk, der skal sendes ud af landet, bliver ikke mindre. Den bliver større over tid. Både når det handler om afviste asylansøgere og udvisningsdømte kriminelle.«

Af netop den grund sætter Mattias Tesfaye sin lid til, at regeringen leverer på det bebudede udrejsecenter, som regeringen i samarbejde med blandt andre Østrig vil oprette i et europæisk land uden for EU.

Han henviser til, at statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin grundlovstale 5. juni i år sagde, at det var hans ‘forventning, at vi i løbet af i år vil kunne tage de første skridt. I første omgang et pilotprojekt’.

»Løkke sagde meget klart, at der er et pilotprojekt til et udrejsecenter (uden for Danmark, red.,) inden nytår. Det vil være den bedste julegave til borgerne i Bording. Det har vi bakket op omkring, og så stoler vi på, at det kan realiseres, når Lars Løkke Rasmussen siger det,« siger Mattias Tesfaye.

Inger Støjberg vil imidlertid ikke sætte dato på, hvornår regeringens bebudede udrejsecenter i udlandet står klar til at tage imod de første beboere fra Kærshovedgård.

»Den slags forhandlinger er helt mørkelagt. Men jeg kan sige, at jeg bruger meget tid på det sammen med min østrigske kollega. Vi arbejder på at få lavet et center i et europæiske land uden for EU. Det skal være en slags Kærshovedgård 2, som man kan sende folk til.«