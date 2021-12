Mandag fik fem virksomheder inden for byggebranchen i Aarhus besøg af Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet som led i en landsdækkende kontrolaktion mod social dumping.

Fire af virksomhederne kan se frem til yderligere kontrol af Skattestyrelsen.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

»I forbindelse med kontrollerne undersøger vi, om særligt de udenlandske virksomheder og medarbejdere afregner korrekt skat af det arbejde, de udfører her i landet,« siger Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen og fortsætter.

»I Aarhus oplevede vi især udenlandske enkeltmandsvirksomheder, hvor vi umiddelbart mener, at ejeren bør anses for at være lønmodtager eller arbejdsudlejet. Det skal vi nu følge op på, så vi sikrer, at de pågældende bliver registreret korrekt.«

Under besøgende i Aarhusområdet talte Skattestyrelsen med otte medarbejdere, hvoraf syv var fra udlandet.

»Billedet vi så i Aarhus svarer til det, vi normalt ser, når vi er ude. Når danske virksomheder hyrer udenlandske underleverandører, er det vigtigt at være opmærksom på, at underleverandørerne registreres korrekt. Både for at sikre, at der løbende afregnes den korrekte skat til Danmark, men også fordi den danske virksomhed kan komme til at hæfte for en manglende skat,« forklarer Ernst O. Nielsen.

På landsplan var Skattestyrelsen på besøg hos i alt 60 virksomheder, og de fleste inden for byggebranchen. 47 af virksomhederne kan forvente nærmere kontrol af deres forhold og ansatte. Det svarer til 78 procent af de besøgte virksomheder.