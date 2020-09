»Jeg har testet mindst 150 flasker flere forskellige steder i landet. Omkring en tredjedel af flaskerne er blevet ‘spist’ af automaten, uden jeg har fået min pant.«

Sådan sagde æblemost-producent Michael Lindebjerg fra Samsø i et interview her i spalterne tirsdag.

Han er, ligesom ølbrygger og indehaver af Rosenholm Bryghus i Hornslet Jan Wisler Ledegaard, frustreret over, at han ofte oplever problemer med at få dækket sine pantudgifter ind fra Dansk Retursystem, der driver flaskeautomaterne i butikkerne rundt om i Danmark.

Nu viser det sig, at de to producenter langt fra er de eneste.

For siden B.T. bragte artiklen 22. september, har det løbende væltet ind med henvendelser fra læsere - i skrivende stund nu fra 98 personer - som alle fortæller, at de som almindelige kunder ofte bliver snydt, fordi deres lokale pantautomat ‘spiser’ en eller flere flasker, uden det bliver registreret.

Reaktionerne kommer vel at mærke fra læsere over hele landet.

Blandt andet fra København, Aalborg, Kolding, Hobro, Aabenraa, Mors, Holte, Horsens, Ringkøbing, Roskilde, Vordingborg.

Blot for at nævne nogle.

Det fremgår dog ikke i alle tilfælde i mailene til B.T., hvilke typer flasker der er tale om, og i hvilken stand det pågældende pantmærke bag på flasken har været i.

Men næsten 100 læsere fra hele landet kan ikke tage fejl, mener ølbrygger Jan Wisler Ledegaard.

»Med de problemer, jeg selv oplever, må jeg sige, at jeg ikke er overrasket. Jeg havde da helt klart regnet med, at det ikke kun er nogle få steder, man kan opleve at blive snydt for sin pant, fordi automaten ikke registrerer det hele,« siger han.

Han understreger, at han - når han selv bliver snydt for pant i sin lokale SuperBrugsen - uden problemer får pengene retur, hvis han henvender sig til en medarbejder i butikken.

Men kun hvis han er opmærksom på, om han rent faktisk er blevet snydt.

»Det er jo en del af problemet. For når du står ved en maskine med en pose fyldt med pantflasker eller -dåser, ved du som regel ikke, hvor mange du har med. Og så risikerer maskinen at ‘spise’ en eller flere flasker, uden du opdager det. Så jeg kan da kun opfordre til, at man husker at tælle, hvor mange man putter i maskinen, og så til sidst tjekker bonen,« siger Jan Wisler Ledegaard, der som indehaver af Rosenholm Bryghus har købt pantmærker hos Dansk Retursystem for 20.000 kroner.

Michael Lindebjerg oplyser, at han efter B.T.s artikel er blevet kontaktet af Dansk Retursystem, som nu har haft teknikere på en eller flere pantautomater, han har påvist ikke giver korrekt pant retur.

Og så har han fået en undskyldning for, at han trods mange forsøg gennem næsten et år ikke har kunnet trænge igennem til selskabet.

»Det er selvfølgelig fint. Men med hensyn til panten, så har jeg hele tiden sagt, at det her ikke kan være et isoleret problem til Samsø eller nogle få andre steder. Og det synes jeg, det antal af henvendelser, B.T. har fået, bekræfter,« siger Michael Lindebjerg.

I 2019 fik Dansk Retursystem, der er en non-profit virksomhed, 92 procent af al pantemballage retur til genanvendelse.

Det er hidtidig rekord.

Det fremgår af selskabets årsrapport, at det sidste år indtægtsførte 186,7 millioner kroner fra al ikke-indløst pant.