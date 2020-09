Ender det med, at vi må give afkald på vores ferie det næste lange stykke tid, hvis det fortsætter sådan her?

Det spørgsmål stiller 44-årige Betina Stenberg sig selv, efter hendes 9-årige datter forleden dag blev ringet hjem fra skole med snottet næse.

Umiddelbart virker det ikke som en problematik, der i værste fald kan komme til at koste ferien, men med den aktuelle coronakrise in mente er det rent faktisk en mulig konsekvens for rigtige mange danskere med børn i dagtilbud og i de mindre skoleklasser, mener Betina Stenberg.

»Når man kun har ret til én sygedag med sit barn, og de kan risikere at være hjemme fra skole længere end normalt, så bliver det meget svært at få det hele til at hænge sammen. Der vil ingen ferie være tilbage, når man skal holde ferie med sin familie, fordi man er nødt til at bruge feriedage på at være hjemme,« siger Betina Stenberg til B.T.

Meget få rettigheder som forældre Ifølge Mathias Staugaard Nielsen, der er advokat i fagforeningen Krifa, kan det være svært som forældre at få lovligt fravær fra sit arbejde, hvis ens barn er hjemsendt på grund af coronavirus. »Man står svagt som lønmodtager i forhold til at få lovligt fravær på sit arbejde i den situation,« siger han til Ritzau. På nogen arbejdspladser kan barnets første sygedag anvendes, også selv om barnet blot er hjemsendt, mens det på andre ikke er en mulighed. Og under alle omstændigheder vil en enkelt dag formentlig ikke være nok. Derfor kan det være en mulighed at bruge feriedage, eller måske holde fri uden løn. »Alternativt kan man aftale, at man skylder timerne og så arbejder i længere tid, når man vender tilbage,« siger Mathias Staugaard Nielsen til Ritzau.

Er dine børn hjemsendte på grund af corona, og har det haft konsekvenser for dit arbejds- eller familieliv? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk eller 1929@bt.dk

Betina Stenberg er bare én af rigtig mange forældre, der har kontaktet B.T., efter vi i fredags kunne fortælle historien om Amalie fra Gladsaxe, der måtte hente sin datter fra vuggestue, fordi pædagogerne havde pudset næse på hende to gange.

Datteren måtte først komme tilbage, når hun kunne fremvise en negativ coronatest, havde været symptomfri i 48 timer eller havde været snottet uden andre symptomer i syv dage.

»På min datters skole skal man kunne vise en negativ coronatest. Det er ikke nok, at man har været symptomfri i 48 timer, og det betyder, at mange elever jo bliver sendt hjem med en uskyldig forkølelse,« siger Betina Stenberg, som anslår, at der lige nu er syv elever fra datterens klasse, som er hjemsendt.

»Men det er uholdbart i længden, og jeg ved ikke, hvordan vi skal gå hverdagen til at hænge sammen på sigt,« fortsætter Betina Stenberg.

Betina Stenberg understreger, at hun finder de nuværende retningslinjer fine, fordi man helst skal undgå at lukke hele skoler og dagtilbud ned. I stedet bør man ifølge hende se på, om man kunne lave en ordning, hvor virksomheder kunne søge refusion, når ansatte er nødt til at blive hjemme på grund af hjemsendte børn.

Amalie: Mit barn bliver en kastebold

Men Betina Stenberg er altså langt fra den eneste, som står i den problematik.

26-årige Amalie fra Fredericia måtte ligesom Betina Stenberg hente sit barn forleden dag. Beskeden var den samme: Din datter er snottet. Hun må komme tilbage, når hun kan fremvise en negativ coronatest.

Det siger Sundhedsstyrelsen om snotnæser Løbende næse uden andre symptomer er ikke typisk for corona. Sundhedsstyrelsen skriver følgende: 'De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men mindre hyppige symptomer, kan bl.a. være hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans m.v. De fleste med mild sygdom oplever bedring i løbet af 3-7 dage og får ikke brug for lægehjælp.' 'Symptomerne kan variere fra person til person, og symptomerne, f.eks. om man har feber eller ej, kan ikke bruges til at udelukke, at man har COVID-19. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19. ' Der er imidlertid tale om anbefalinger, og det er derfor op til enkelte kommune at udstede retningslinjer for daginstitutioner og skoler.

»Det er utrolig ressourcekrævende at skulle igennem det her hver gang. Jeg kan godt se, at det er vigtigt, at smitten ikke spreder sig, men jeg tænker, at det er problematisk for alle. Både for kommunen, lægerne, arbejdsgiverne, institutionen og os som forældre,« siger Amalie, der af hensyn til sit barn ikke ønsker sit efternavn frem.

Er dine børn hjemsendte på grund af corona, og har det haft konsekvenser for dit arbejds- eller familieliv? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk eller 1929@bt.dk

»Og vores barn bliver kastebold i det her. Det er jo en enorm usikkerhed for dem, hvis de en uge om måneden ikke kan komme i institution, fordi næsen løber,« siger hun videre.

Med et job som selvstændig og en mand, der ofte er på udlandsrejser, overvejer Amalie nu også, om en almindelig dagsinistitution overhovedet er en holdbar løsning for datteren, hvis hun det næste år skal ringes hjem i tide og utide på grund af snottet næse.

»Det skaber usikkerhed for familien, hvis vi ikke ved, om vores barn kan komme i institutionen et par timer om dagen, så vi kan passe vores arbejde.«

» Vi har brug for noget stabilitet, så vi ved, hvad vi kan regne med.«

Sundhedsstyrelsen oplyste fredag til B.T., at man er i færd med at »se på området med smitte hos børn igen og hvad der er af evidens for blandt andet at se, om der er kommet mere viden om symptomerne hos børn.«

Om det kommer til at føre til ændrede retningslinjer for børn, kan Sundhedsstyrelsen endnu ikke udtale sig om.