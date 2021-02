Store mængder sne på Bornholm forhindrer skolebusser i at komme rundt på øen, og sneplove kører døgnet rundt.

Bornholm er dækket af store mængder sne i denne uge, og myndighederne knokler døgnet rundt for at rydde vejene for sne.

Snevejret har blandt andet betydet, at ikke alle af de yngste skoleelever har kunnet komme fysisk tilbage i skole i denne uge. Det fortæller Hasse Hallberg, driftsleder i Bornholms Regionskommune.

- Vores skolebusser kunne simpelthen ikke fragte børnene sikkert nok eller komme frem på de små landeveje.

- Dem, der bor i byerne, kommer selvfølgelig i skole, men det har ikke været muligt at køre på skolebusruterne her mandag, tirsdag og onsdag, lyder det.

Fra mandag har en mindre genåbning af samfundet betydet, at de yngste elever i 0. til 4. klasse har haft mulighed for at komme fysisk tilbage i skole.

Hasse Hallberg forklarer, at vejene på Bornholm er inddelt i tre kategorier: A, B og C.

- Hovedvejene i kategori A rydder vi for sne fra klokken 3 om natten og frem til klokken 18, mens vejene i kategori B ryddes fra klokken 5 til 15.30.

- De små veje kommer vi til, når vi har kapacitet til det. Men der er ikke meget ledig kapacitet, når det er snestorm, og vi har fået 25 centimeter sne og blæst på 12 meter i sekundet, fortæller han.

Der er omkring 1120 kilometer vejnet på Bornholm, fortæller Hasse Hallberg og understreger, at snerydningsindsatsen er en stor opgave.

- Men for vintertjenesten på Bornholm er det her ikke nyt, for vi har haft snestorm før, så vi er ret godt klædt på.

Han forklarer, at den lokaloperative stab mødes hver anden time online for at drøfte situationen.

- Vi har mulighed for at op- og nedskalere, men de her dage kører der cirka 60-70 snerydningskøretøjer rundt derude. Desuden kører der fire sneslynger rundt, som er specialiseret til at skubbe sneen ud på markerne, så det ikke hober sig op i store volde, forklarer han.

Onsdag morgen meddelte renovationsselskabet Fugato, at skrald og papir ikke kan hentes onsdag, fordi det er umuligt at komme ind til hver enkelt husstand på grund af sneen.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varsler snefygning og let snefald på Bornholm frem til torsdag formiddag.

/ritzau/