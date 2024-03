Jylland kan rammes af 20 centimeter sne. Samtidig varsles der om risiko for isslag og forhøjet vandstand.

Store dele af Danmark vil fra omkring fredag middag blive påvirket af langvarigt snevejr.

Det skriver meteorolog Trine Pedersen i en kommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) hjemmeside.

Den forventede snemængde vil ikke opfylde kriteriet for snestorm, men det vil ifølge DMI føles som snestormslignende tilstande i store dele af landet.

Flere steder kan snemængden komme op på 5-15 centimeter, mens der i den centrale del af Jylland lokalt kan falde op til 20 centimeter.

Fronten med udbredt sne bevæger sig op over landet fra sydvest og når Aarhus og København omkring fredag middag, mens Nordjylland rammes i løbet af aftenen.

Snevejret kan vare i 12 til 18 timer, før det går over i regn eller helt ophører, lyder det.

Temperaturerne vil ligge omkring eller over frysepunktet, hvorfor der ikke ventes at opstå problemer med snefygning.

Østjyllands Politi opfordrer i et opslag på det sociale medie X til, at bilister medbringer varme tæpper og ekstra mad og drikke med i bilen.

Selv om der saltes og ryddes sne, vil der stadig være risiko for glatføre, skriver Vejdirektoratet, der også gør opmærksom på ekstra trafik op mod vinterferien, på X.

Grundet en vedvarende østenvind varsler DMI om forhøjet vandstand fredag aften for Østsjælland og dele af Amager, ligesom der også varsles om risiko for let isslag i sydlige egne af landet.

Vandstanden forventes at toppe på 115 til 130 centimeter over normalen, og varslen er sat til at være i kategori 1, hvilket betyder "voldsomt vejr".

Ved overgangen til mildere vejr fredag aften kan nedbøren falde som underafkølet regn, hvilket kan gøre veje, cykelstier og fortove "særdeles glatte", lyder prognosen fra DMI.

/ritzau/