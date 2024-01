Meldingen var klar fra morgenstunden.

Eleverne skulle møde op til undervisning onsdag 3. januar, selvom en voldsom snestorm var ved at tage fat om store dele af landet, der gjorde trafikken ikke-eksisterende.

Det var beskeden til de elever, der til dagligt har sin gang på Dronninglund Gymnasium i Nordjylland. Og beskeden var givet af rektor Lars Jørgensen.

Men allerede klokken 09 fik piben en helt anden lyd – og Lars Jørgensen havde fortrudt sin beslutning.

En bus fra Nordjyllands Trafikselskab under snestormen der har ramt det nordlige Jylland, her på Hadsund Landevej i Aalborg, onsdag den 3. januar 2024. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere En bus fra Nordjyllands Trafikselskab under snestormen der har ramt det nordlige Jylland, her på Hadsund Landevej i Aalborg, onsdag den 3. januar 2024. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Pludselig tog stormen nemlig fat, og så var det ellers med at sende eleverne hjem.

»Det var træls, at jeg tog beslutningen om, at eleverne skulle møde op,« siger Lars Jørgensen med et smil.

Beslutningen om at eleverne skulle møde op, blev taget klokken 06 samme morgen.

Her stod Lars Jørgensen op. Han kiggede ud af sit vindue. Der skete ingenting vejrmæssigt, hvilket han også har sagt til TV2 Nord.

»Der var faldet en lille smule sne. Jeg kiggede hos DMI, og der var ingen alvorlige varsler over os. Busserne kørte, og så tænkte jeg, at eleverne skulle i skole. Og faktisk var der også varslet storm ved os før jul. Det kom der slet ikke,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Nu var det også første dag efter nytår, og det er vigtigt, at man starter godt «

Lars Jørgensen kunne dog se, at der andre steder i Nordjylland begyndte at rykke på sig. Busser sad fast, snedriverne blev flere, og stormen tog til.

Og det kom langsomt til Dronninglund også. »Kan vi være sikre på, at eleverne kan komme hjem senere?«, tænkte Lars Jørgensen.

Det kunne han ikke.

»Så vi besluttede at lukke skolen. Busserne kørte, og ellers kom forældre og hentede. Vores vicerektor kørte også nogle elever hjem. Det foregik stille og roligt og uden drama.

Og klokken 12 havde alle de 150 elever, der var i skole, forladt området. Torsdag havde man virtuel undervisning, og eleverne vendte tilbage fredag.

»Det grundlag, for at sende eleverne i skole torsdag, var mangelfuldt. Jeg havde ikke det fulde billede, og set i bakspejlet var det en forkert beslutning,« siger Lars Jørgensen, som dog ikke tænker nærmere over det.

»Det er forståeligt, at man kan tage fejl. Eleverne har taget det rigtig godt, og der er ingen sure miner.«

Rektoren må altså konstatere, at stormens voldsomhed snød ham.

»Og fremover har vi besluttet, at vi indfører virtuel undervisning, hvis vi et døgns tid før er i det mindste tvivl om vejret, og hvor kraftigt det bliver.«

Der går 300 elever på Dronninglund Gymnasium.