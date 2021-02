Et snevejr bevæger sig mandag formiddag ind over landet fra vest. På Bornholm ventes snefygning.

Vintervejret fortsætter ind i den nye uge, hvor et snevejr mandag formiddag rammer det sydvestlige Jylland og bevæger sig ind over landet.

Nogle steder kan det udvikle sig til en regulær snestorm. Sidst på dagen ventes desuden snefygning på Bornholm på grund af kraftig blæst.

Det fortæller DMI's vagthavende meteorolog, Jesper Eriksen.

- Der kommer en front med sne ind over Danmark i morgen, og den bevæger sig ganske langsomt ind over landet.

- Snevejret begynder i det vestlige Jylland sidst på formiddagen, og så bevæger det sig langsomt østpå og når Sjælland efter solnedgang. Bornholm får først snevejret sidst på aftenen, siger Jesper Eriksen.

DMI har udsendt en risikomelding om snestorm, der gælder for Syd- og Sønderjylland, Østjylland, Nordjylland, Fyn, Sjælland og øerne.

Samtidig er der udsendt et varsel om snefygning på Bornholm, som gælder fra mandag klokken 17 til tirsdag morgen klokken 04.

Ved en snestorm skal der falde mindst ti centimeter sne, og det skal blæse mindst ti meter i sekundet. Desuden skal det være frostvejr.

- Vi er ikke sikre på, at vi kommer helt derop, og derfor er der kun udsendt en risikomelding. Men det vil blive oplevet snestormsagtigt.

Nogle steder vil man kunne få over ti centimeter sne, forklarer Jesper Eriksen, mens man de fleste steder får mellem fem og ti centimeter sne.

- For Bornholm er der udsendt et varsel om snefygning, fordi der ligger masser af sne i forvejen. Det er også der, vi forventer, at der kommer mest vind, siger Jesper Eriksen.

Temperaturen mandag kommer til at ligge omkring frysepunktet. Men fordi det bliver blæsende, vil det føles som "bistert frostvejr", fortæller meteorologen.

De efterfølgende dage bliver det lunere, end det har været den seneste tid, hvor frosten har haft et godt tag i Danmark både om natten og dagen.

- Temperaturen vil typisk ligge mellem frysepunktet og fem graders varme, måske stedvist lidt frost. Det gør altså, at de nedbørsformer, der kommer senere på ugen, kan være hvad som helst.

- Det kan blive regn, slud og sne, og der kan også komme isslag. Så det er en noget anden vejrtype, end vi har været vant til, siger Jesper Eriksen.

/ritzau/