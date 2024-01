Danskere har måttet overnatte i motorvejskøer. Kørsel er flere steder blevet frarådet. Folk er kørt fast, og der har været stribevis af glatføreuheld – for ikke at tale om danskere, som er faldet på cyklen eller gledet på fortovene.

Men det er ikke kun os borgere, Kong Vinter skaber store udfordringer for.

Også kommunerne er spændt hårdt for.

For det er dyrt at rydde gader og stræder for sne og salte, så familien Danmark kan komme fra A til B. Det skriver TV Midtvest.

Især når vinteren er så hård, som den har været her i januar.

»Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg har en lumsk mistanke om, at en meget stor af vores vinterbudget for hele året er ved at være brugt. Det belaster selvfølgelig budgettet,« siger Torsten Nielsen (C), der er formand for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune, til TV Midtvest.

Kommunen har et årligt budget til vinterbekæmpelse på 18 millioner kroner.

Uanset hvad vil Viborg Kommune fortsætte med at rydde vejene for sne og salte.

Fortsætter Kong Vinter med at drille, må eventuelt yderligere penge til vinterbekæmpelse findes i kommunekasserne.