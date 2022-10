Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den står på molen og brummer for sig selv. Tøj skal jo vaskes.

Den tårnhøje pris på strøm har tilsyneladende fået folk til at gå mere kreativt til værks for at spare kroner.

For på Hånes lystbådehavn i Norge har en indbygger tilsluttet sin vaskemaskine – nede midt på en af molerne.

»En 'opfindsom' indbygger vile spare strøm, og har koblet vaskemaskinen op til kommunalt vand- og strømnet yderst på molen,« skriver kommunen i et Facebook-opslag, som har fået over 1.000 likes.

Det var lystbådehavnens personale selv, som opdagede den ensomme, topbetjente vaskemaskine, som en indbygger har sat til på havnens plads 74.

Ifølge NRK opdagede lystbådehavnens personale vaskemaskinen, mens den var midt i en vask.

Strøm- og vandforsyningen på havnen betales af kommunen, som også gør opmærksom på, at det for andre ikke kan betale sig, at udnytte forsyningen, da strømmen på havnen slukkes inden slutningen af oktober.

»Hvor mange sokker og trusser vedkommende fik rengjort før maskinen blev kørt bort af kommunens ansvarlige, er ukendt,« skriver kommunen.

Vaskemaskinen og indholdet blev konfiskeret af kommunen, som betragter sagen som afsluttet.