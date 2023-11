En sneboldkamp på Vestskolen Nordskov på Sjælland endte torsdag så voldsomt, at flere elever blev politianmeldt, og en elev måtte hentes af en ambulance.

Det skriver TV2 Øst.

»Det startede med vaskere. Og så er det blevet til mere end det. Slag og spark både i hovedet og på kroppen. Det har intet med en sneboldkamp at gøre,« siger Susanne Meyer Christensen, der er skoleleder, til TV2 Øst.

I en besked på Aula forklarede Susanne Meyer Christensen, at politiet karakteriserer hændelserne som "vold", og at en af eleverne blev hentet af en ambulance for at blive kørt til tjek på sygehuset.

Skolederen oplyser til det regionale medie, at drengen, der blev kørt på sygehuset, har det 'ok'.

Hun opfordrer forældrene til eleverne på skolen til at snakke med deres børn om, hvordan de skal opføre sig.