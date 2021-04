Sne, slud og kølige temperaturer. Sådan har vejret set ud de seneste dage, og det bliver ifølge DMI ikke bedre de kommende dage, men hvad har det af betydning for coronasmitten?

Det spørgsmål har B.T. stillet to af landets førende coronaeksperter.

Men inden vi kommer til svaret, så lad os først skrue tiden tilbage til midten af marts. Her jublede flere af folketingspolitikerne over, at der endelig er blevet regnet på, hvad foråret får af effekt på udbredelsen af coronavirus, når det bliver varmere, og solen oftere titter frem.

Konklusionen lød, at det varmere vejr ville få en positiv betydning for smittetallene – og sådan forholder det sig stadig.

Alligevel kan de seneste og kommende dages ustadige og kolde vejr godt gå hen og få en negativ effekt på smittetallene på kort sigt, vurderer Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.

»Det kan godt gå hen og sætte et aftryk på smittetallene,« indleder han og tilføjer:

»Og jeg vil sige det på den måde, at hvis jeg kunne vælge, så ville jeg foretrække det gode vejr. For så rykker folk udenfor, hvor risikoen for at blive smittet er nærmest ikkeeksisterende.«

Men selvom det kan have en mulig effekt, så understreger Hans Jørn Kolmos, at han ikke som sådan frygter, at det skulle gå hen at spille en stor rolle.

»Det kommer ikke til at tippe, men det understreger betydningen af at overholde de forskellige restriktioner i form af afstandskrav, spritte hænder og lufte ordentligt ud,« siger han videre.

Virolog Allan Randrup Thomsen medgiver, at vejret kan have en effekt, men han påpeger, at det er svært at sige, hvor stor effekten reelt er.

»Der er en masse andre ting, der spiller ind. Vi har lige haft påsken og genåbningen i går (tirsdag, red.), så hvis tallene går op og ned, kan der være mange forklaringer på det,« siger han.

Samtidig mener Allan Randrup Thomsen, at det nok vil kræve en lav gennemsnitstemperatur over en længere periode, før det rigtig ville kunne ses.

»En enkelt dag med koldt vejr eller en kortere periode med koldt vejr har nok ikke den store indflydelse. Og så ved vi heller ikke, om det som sådan er vejret, der har en indflydelse, eller om det er vores opførsel som følge af vejret,« siger han med henvisning til, at man ofte stimler sammen indenfor, når det er koldt udenfor.

»Så det vil nok være en blanding af det hele.«