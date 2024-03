Mange tager fredag hul på vinterferien. Ifølge DMI vil sne og blæst drille trafikken og føles som snestorm.

Der er udsigt til endnu en runde med et snedækket Danmark, når vinterferien står for døren.

Sneen kan komme til at genere dem, der fredag bevæger sig ud på vejene.

Det fortæller Erik Hansen, vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Vi forventer, at vejret vil være lige under kriteriet for en snestorm, men det vil føles som en, siger han.

- Snevejret når frem til grænsen ved Tønder fredag morgen, og så vil det bevæge sig op over landet. Det vil nå København og Aarhus lige over middag og Nordjylland først på aftenen. Samtidig vil det også blive ganske blæsende.

I de østlige egne kan der komme op til 5 centimeter sne, mens der i Jylland kan komme mellem 5 og 15 centimeter sne.

Lokalt kan der falde op til 20 centimeter.

- I forbindelse med snevejret tiltager vinden fra øst og bliver jævn til hård. Ved kysterne op til kuling med vindstød op til hård kuling, fortæller Erik Hansen.

- Det, sammen med temperaturer lige over frysepunktet, giver ganske barske forhold, som godt kan give en hel del trafikale udfordringer.

Det er også Vejdirektoratet opmærksom på.

- Der vil være risiko for forlænget rejsetid, fortæller vagthavende Lasse Andersen.

Fredag eftermiddag kan der komme tæt trafik og med risiko for mindre kødannelse, viser Vejdirektoratets trafikprognose. Det gælder særligt ud af de større byer.

Vejdirektoratet forventer ikke, at der vil være de store trafikale udfordringer på vejene efter fredag. Det skyldes, at der generelt er en stor variation i rejsemål og ferieformer, når det kommer til vinterferie.

DSB melder om generelt fredelige udsigter for vinterferien i uge 7.

- Når mange holder vinterferie, er der ikke så mange i togene. Men der er stadig folk, som skal på arbejde, fortæller Tony Bispeskov, informationschef i DSB.

/ritzau/