Sommeren står for døren, og da det endnu er uklart, hvor og hvornår man helt uhindret kan rejse sydpå, har mange indstillet sig på at holde ferie ved vandkanten herhjemme.

Således ventes danskerne at valfarte til sommerhusområderne langs de danske kyster denne sommer.

Og selvom det er glædeligt for den lokale økonomi, så er der også bekymrende miner at spore i forhold til eventuel smittespredning.

Derfor har borgmesteren i Frederikssund kommune, John Schmidt Andersen (V), sendt et åbent brev til regionrådsformanden i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, hvori han appellerer til bedre testkapacitet i lokalområderne.

John Schmidt Andersen (V) er borgmester i kommunen. Foto: Frederikssund.dk

»Når jeg skriver til dig nu, skyldes det, at tingene hele tiden udvikler sig, og det er min opfattelse, at vi bør reagere hurtigt for at holde smittespredningen nede bedst muligt,« lyder det.

I Frederikssund kommune er der over 6.000 sommerhuse, og dermed er der udsigt til, at danskere fra alle egne af Danmark strømmer til kommunen den kommende tid. Så selvom Frederikssund Kommune ikke er særligt hårdt ramt af smitten, kan det altså ikke udelukkes, at feriegæster tager den med sig.

Derfor ønsker borgmesteren en optimeret testkapacitet, så man kan komme den travle periode i forkøbet.

»Derfor vurderer jeg, at det vil være rettidig omhu at forberede at kunne stille testkapacitet til rådighed i de områder, hvor vi har mange sommerhuse.«

På nuværende tidspunkt er det kun muligt for at få foretaget en test i Frederikssund eller Skibby. Derfor foreslår han, at der opsættes midlertidige testcentre i Kulhuse eller Jægerspris, hvor en del sommerhuse er placeret.

»Nu har jeg været på tur rundt i landet, og jeg kan konstatere, at for eksempel i Jylland har enhver by på størrelse med Slangerup sit eget teststed, hvor man kan blive både kviktestet og PCR-testet. Men her i Frederikssund er der lidt længere imellem, og jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke bare får lavet nogle flere teststeder,« siger han til TV 2 Lorry.

Foruden øget testkapacitet ytrer han i brevet også et ønske om at få flere vaccinationstider på Frederikssund Sygehus. På nuværende tidspunkt er der 500 om ugen.