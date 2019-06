Normalt er man vant til at smide især sodavandsflasker og øldåser i flaskeautomaten.

Men fra på mandag - den 1. juli - vil du begynde at kunne finde pantmærker på langt flere varer end tidligere.

Det oplyser Dansk Retursystem i en pressemeddelelse.

Blandt andet vil du kunne se pantmærker på juice, saft, most og smoothies.

Udvidelsen af pantsystemet i Danmark har til formål at sikre en mere bæredygtig og klimavenlig tilgang til materialer, oplyses det. Af den grund er det fra 1. november ikke længere tilladt for producenterne at sætte produkterne på markedet uden pant.

Hvis du efter den 1. november skulle se en juice eller en smoothie uden et pantmærke på, at det dog ikke nødvendigvis en fejl. Det kan nemlig skyldes, at butikkerne har fået lov til at sælge ud af deres lagre for at undgå madspild.

I forbindelse med udvidelsen af pantsystemet søsætter Dansk Retursystem en ny kampagne, der sætter fokus på plastik.

Blandt andet med det formål at gøre opmærksom på, at det kan genanvendes, så det ikke belaster naturen.

»I Danmark har vi ret godt styr på den plastik, der bliver brugt til drikkeemballager med pant. Faktisk kommer 93 procent af plastikflasker med pant retur og bliver genanvendt til nye emballager til drikke- eller fødevarer,« forklarer vicedirektør og direktør for cirkulær økonomi i Dansk Retursystem, Heidi Schütt Larsen, i pressemeddelelsen.

Så hvis man panter sine flasker og dåser, så holder man dem 'i et lukket kredsløb', hvor man kan blive ved med at smelte den samme plastikflaske om til en nye flaske igen og igen. Det samme gælder aluminiumsdåser og glasflasker, oplyses det.

Der udledes 81 procent mindre CO2, når man genanvender en plastikflaske frem for at producere en helt ny, oplyser Dansk Retursystem. Pantsystemet sparede i 2018 klimaet for i alt 143.950 tons CO2