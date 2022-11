Lyt til artiklen

Kommunalt ansatte i Slagelse Kommune kan snart vinke farvel til et stykke tobak i arbejdstiden.

For kommunen lægger nemlig op til at gøre arbejdstiden røgfri fra 1. august 2023.

Det skriver TV 2 Øst.

»Vi ønsker, at flere får en sund livsstil og heriblandt også, at færre ryger. Ved at indføre det på vores arbejdspladser, så er vi med til at gå forrest i den politik, som vi også ønsker, at vores borgere skal følge,« siger formand for Sundhedsudvalget i Slagelse Kommune, Nikolaj Bjørk Christensen til mediet.

Et det en god ide at indføre røgfri arbejdstid?

Det fremgår indtil videre, at 40 ud af 49 i udvalget i kommunen ønsker røgfri arbejdstid, mens fire afviser det fuldkommen og tre ikke har taget stilling.

Bliver der indført røgfri arbejdstid betyder det, at der ikke må ryges i arbejdstiden eller på kommunens arealer eller i nærtilknytninger dertil.

Dette gælder også køretøjer, kommunen stiller til rådighed, som eksempelvis i hjemmeplejen.

På nuværende tidspunkt har 72 ud af 98 kommuner indført røgfri arbejdstid.

Tilbage i juni måned indførte Aalborg Kommune røgfri arbejdstid. Her lød indstillingen, at hvis rygeforbuddet bliver overtrådt, at det ville kunne få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er rygning den forebyggelige årsag, som er skyld i flest tilfælde af kræft.

Hvert år dør 13.000 danskere af rygning.