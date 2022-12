Lyt til artiklen

'The sky is the limit,' som man siger på engelsk – himlen er grænsen.

Men ikke længe endnu, ser det ud til.

Førhen har man nemlig under flyture skulle sætte sin mobil på flytilstand.

Men nu har Europa-Kommissionen besluttet, at flyselskaber må udbyde 5G-teknologi ombord, skriver BBC.

Det kommer til at betyde, at man fremover kan bruge alle funktioner på sin telefon, når man er oppe i himlen. Man kan foretage opkald, skrive beskeder, streame musik og film og alt det andet, man normalt gør på landjorden.

Thierry Breton, EU-kommissær for det indre marked, har blandt andet sagt, at planen vil hjælpe europæiske virksomheder med at vokse.

»Himlen er ikke længere en grænse, når det kommer til muligheder, der tilbydes af superhurtige, højkapacitetsforbindelser,« siger Thierry Breton.

Grunden til, man ikke har haft det i brug indtil nu, er, at der har været en bekymring for, at det kunne forstyrre automatiske flyvekontrolsystemer.

Det fortæller administrerende direktør for UK Flight Safety Committee, Dai Whittingham, til BBC.

Men man har nu med en masse erfaring i bagagen fundet ud af, at risikoen for forstyrrelser er meget lille, lyder det.

Og det er altså i EU og Storbritannien, at risikoen er lille sammenlignet med eksempelvis USA

»Der er meget mindre udsigt til interferens. Vi har et andet sæt frekvenser til 5G, og der er lavere strømindstillinger end dem, der er tilladt i USA,« siger Thierry Breton.