Den kvindelige læge, der 3. oktober blev dømt 60 dages betinget fængsel for at snage i 1.200 personers patientjournaler, skal igen i retten.

Anklagmyndigheden har nemlig besluttet, at dommen ved Retten i Glostrup skal ankes til Østre Landsret.

Det bekræfter Statsadvokaten i København.

Anklagemyndigheden gik efter fire måneders betinget fængsel til lægen samt en midlertidig frakendelse af retten til at arbejde som læge.

Her er forløbet April 2023: Region Hovedstaden oplyser, at en tidligere medarbejder i perioden juni 2017 til juli 2021 har lavet uberettigede opslag i patientjournalerne tilhørende 1.230 personer.

Det opdages, fordi en opmærksom borger reagerede på et mistænkeligt opslag, borgeren havde opdaget via MinSP. Maj 2023: Lægen er blevet politianmeldt og får nedlagt navneforbud ved Retten i Glostrup.

B.T. taler med en af de 1.230 personer, der har fået snaget i sin og datterens patientjournal.

Region Hovedstaden oplyser, at det »af sikkerhedsmæssige årsager« ikke kan oplyses, hvordan kontrollen fungerer. Juni 2023: På to møder i Region Hovedstaden raser politikerne over, at det holdes tys-tys, hvordan kontrollen fungerer. På nyt møde 15. august i Region Hovedstaden skal det drøftes, hvad der nu skal gøres. Oktober 2023: Retten i Glostrup dømmer lægen 60 dages betinget fængsel for snageri i over 1200 patienters journaler. Hun fratages dog ikke retten til at arbejde som læge.

Byretten vurderede dog, at lægen ikke skulle have frataget retten til at arbejde som læge, og endte altså med at give lægen 60 dages betinget fængsel uden andre straffe.

Det var senioranklager Caroline Sophia Tarrow, der straks efter dommen anbefalede Statsadvokaten i København, at den blev anket.

Hun oplyser, at det især er den manglende frakendelse til at arbejde som læge i en periode, der har været årsag til anken.

»Jeg har lavet en indstilling om anke på grund af sagens omfang og grove karakter samt det forhold, at der er tale om en læge,« siger Caroline Sophia Tarrow.

I retten fortalte lægen, at det var, fordi hun selv var gravid i den periode på fem år, at hun cirka 1.700 gange kiggede i de 1.200 personers patientjournaler.

Blandt andet kom det frem, at lægen havde snaget i 14 kendte personers patientjournaler, og her lød forklaringen også, at nogle havde været gravide.

Eksempelvis har lægen slået en journal tilhørende en kvinde, der havde været igennem en dødfødsel, og så har en person fortalt, hvordan lægen havde set på hendes journal dagen efter, at hun havde fået et akut kejsersnit.

Og senest er det også kommet frem, at lægen har snaget i en journal tilhørende en pige på ti år.

»Lægen har siddet i retten og argumenteret for, at det især er gravide personers journaler, hun har set i. Men det kan ses sort på hvidt, at hun har set på min ti-årige datters journal også,« sagde Josefine Aulum Høj, der er barnets mor, efter dommen i byretten til B.T.



Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede før dommen, at lægen i en periode skal have frataget retten til at arbejde som læge.

»Jeg kan bekræfte, at vi har støttet anklagemyndigheden i at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse på baggrund af de oplysninger, der kom frem i politiets efterforskning af sagen,« sagde Metta Frost, der er sektionsleder i Styrelsen fra Patientsikkerhed, til B.T.

Og det bliver altså nu op til Østre Landsret at vurdere, om lægen skal have frataget retten til at arbejde som læge.

Lægens advokat Kåre Pihlmann oplyser, at han ikke har nogen kommentarer til, at anklagemyndigheden anker dommen.