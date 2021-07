Tv-værten Clement Kjersgaard må endnu en gang på jagt efter en ny ansvarshavende chefredaktør til sit magasin Ræson.

Det blev ikke til mere end lidt over et år i chefredkatørstolen på Ræson for Jeppe Grand Egsgaard, der fratræder sin stilling

Det er tredje gang på bare tre år, at Clement Kjersgaard skal på udkig efter en ny ansvarshavende chefredaktør.

Det skriver Altinget.

»Det er svært at holde på Ræsons folk, for de bliver hurtigt efterspurgt af større virksomheder,« siger Clement Kjersgaard til Mediawatch.

Det er dog ikke et endeligt farvel til Ræson for Jeppe Grand Egsgaard.

Han vil stadig være tilknyttet magasinet på freelancebasis som en del af netværket af skribenter og redaktører.

Jeppe Grand Egsgaard afløste Jakob Kromann på posten som ansvarshavende chefredaktør.

Clement Kjersgaard startede Ræson tilbage i 2002. Dengang var det et netmedie, men i 2007 blev det lanceret som et trykt blad, der siden 2013 er udkommet fire gange om året.

Mediet beskæftiger sig med dansk og international politik.

Indtil der er fundet en afløser for Jeppe Grand Egsgaard, er Christine Roj konstitueret som chefredaktør.