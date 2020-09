Soullegenden Lionel Richie og det engelske tegneserieband Gorillaz slår vejen forbi Smukfest i 2021.

Tegneseriebandet Gorillaz, dj'en Kygo og sangeren Lionel Richie skal alle spille på næste års Smukfest i Skanderborg.

Det oplyser Smukfest i en pressemeddelelse.

- Vi længes efter at se vores fantastiske publikum slippe deres bedste moves på et dansegulv af bøgeflis og det må man sige, at de tre første navne til programmet lægger op til, står der i pressemeddelelsen.

Lionel Richie skulle have optrådt på festivalen allerede i år, men arrangørerne var nødt til at aflyse på grund af coronapandemien.

Gorillaz og Kygo er begge nye bekendtskaber for festivalen i bøgeskoven, da ingen af dem har optrådt på Smukfest før.

Smukfest i 2021 bliver afholdt mellem 4. og 8. august.

/ritzau/