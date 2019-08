Smukfests medarbejdere stopper op og sætter sig ned med de unge, hvis de opdager lattergaspatroner i lejrene.

Man skal lede godt efter, hvis man vil finde lattergaspatroner på Smukfest i Skanderborg.

Patronerne, der er blevet et hit som rusmiddel blandt de unge, er ikke et stort problem på festivalen, men den forsøger alligevel at sætte fokus på patronerne.

Sikkerhedschefen på Smukfest, Thomas Rydahl, forklarer, at festivalen prøver at tale de unge fra det.

- Vi har ikke problemer med det, men vi har bare valgt, at vi prøver med en forebyggende indsats og taler meget med de unge om det. Vi kan lige så godt tage det i opløbet, hvis det bliver et problem om nogle år, siger Thomas Rydahl.

Han har bedt medarbejderne om at stoppe op i de lejre, hvor der ligger patroner.

- Hvis de patruljerende folk ude på campingområderne ser patronerne, så stopper de op, sætter sig ned og tager en snak med gæsterne og siger: "Det her er ikke så smart".

- Det er ikke forligeligt med at gå på festival. Og patronerne er jo til sifoner.

- De unge kan typisk godt se det. De siger: "Nå, ja, værsgo at tage dem". Det er de tilbagemeldinger, jeg får, siger Thomas Rydahl.

Han sendte medarbejdere ud for at spotte patroner fredag, da han selv er nysgerrig på, hvor stort problemet er.

- Det er interessant at se, hvor meget vi har, så jeg havde nogle medarbejdere til at gå derude i to timer bare for at tjekke. De fandt kun tre patroner på to timer.

- Natten til fredag fandt vi fire patroner ved bøgescenerne, siger han.

Lattergassen indtages enten direkte fra de patroner, som man kender fra flødeskumssifoner, eller også bliver indholdet af patroner lukket ud i en ballon, hvorfra det indtages.

Dorte Palmqvist, der er overlæge på Bispebjerg Hospital og tilknyttet Giftlinjen, har tidligere forklaret til Ritzau, at det potentielt kan være livsfarligt.

- Når du får det ned i lungerne, fortrænger det ilten, og det kan medføre iltmangel, hvilket kan føre til kvælningsdød.

- Ved et større forbrug over længere tid, vil det påvirke B12-vitaminet i kroppen, som kan medføre nerveskader, sagde hun.

Lattergaspatronerne har da også i flere måneder været på politikernes dagsorden, og nu tegner der sig et bredt flertal for at sætte en række begrænsninger på køb af lattergaspatronerne.

Både Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten, Venstre, DF og De Konservative er villige til at regulere salget.

/ritzau/