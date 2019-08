Smukfest kommer langtfra til at leve op til sidste års rekordhøje overskud, men det bekymrer ikke formanden.

Søndag aften slutter den 40. udgave af Smukfest i Skanderborg, der endte med at blive en regnfuld affære.

Men selv om regnen har silet ned over festivalen, der lørdag nærmest forsvandt i mudder, så bekymrede det ikke publikum, der trofast troppede op foran scenerne.

Regnen har heller ikke slået talsmand for festivalen Poul Martin Bonde ud, der dog ikke forventer det store overskud.

- Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Vi har lagt ekstra seks millioner kroner i budgettet i år på grund af jubilæet, som vi har taget af vores egenkapital.

- Og det er jo så ikke blevet bedre af alt den regn. Den udfordrer, men det er ikke essentielt. Det essentielle er, at vi står bagefter og synes, at vi har lavet den festival, vi gerne ville, siger han.

Festivalen havde sidste år et rekordoverskud på ni millioner kroner og en omsætning på 190 millioner kroner.

Dengang sparede festivalen på omkostningerne for at få råd til at flytte Bøgescenerne og gøre pladsen større, som man har planlagt i 2020.

Festivalens overskud ligger de fleste år på mellem to og fire millioner kroner. Men skulle det som ventet ende lidt lavere i år, så påvirker det ikke næste års festival.

- Næste år håber vi jo at kunne lukke et par tusind ekstra ind, siger han.

Han kalder årets festival en stor succes og fremhæver blandt andet koncerterne med Robbie Williams, Stormzy og Nik og Jay på Bøgescenerne.

Han var også imponeret af dj-duoen Den Sorte Skole, der lavede en helt særlig jubilæumsoptræden med et miks af sange fra kunstnere, som tidligere har optrådt på festivalen.

- Vi har haft unikke koncerter. Den Sorte Skoles koncert var fantastisk, og vi har lavet den bedste festivalplads nogensinde, synes jeg.

- Vejret kan vi jo ikke forudsige eller gardere os mod.

- Men vi har flis, skærver og sand stående klart, uanset om vi har brug for det eller ej. Alt det, vi gør, er for at hjælpe publikum. Så snakker vi om pengene bagefter, siger han.

/ritzau/