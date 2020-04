Der bliver ikke nogen Smukfest i bøgeskoven i august måned.

Det oplyser Skanderborg Festivalklub på deres hjemmeside.

Det sker, efter Mette Frederiksen mandag på et pressemøde oplyste, at der er forbud mod større forsamlinger til og med august.

'Smukfest 2020 skulle have fundet sted 2.- 9. august, og med ihærdige frivillige opstillere i gang allerede fra slutningen af juni måned. Men der bliver ingen festival i bøgeskoven i august – Smukfest retter sig selvfølgelig efter myndighedernes forbud,' skriver de i en kort pressemeddelelse.

To af sommerens helt store festivaler herhjemme i Danmark, Roskilde Festival og Smukfest, er nu officielt aflyst. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere To af sommerens helt store festivaler herhjemme i Danmark, Roskilde Festival og Smukfest, er nu officielt aflyst. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Den populære festival havde navne som Iggy Pop, Lisa Stansfield, Herbie Hancock og det danske band Volbeat på plakatlisten, men det bliver der altså ikke noget af i august, hvor festivalen ellers altid afholdes. I stedet må glade festivalgængere med al sandsynlighed vente til august 2021 med at feste i bøgeskoven.

Smukfest har dog endnu ikke endegyldigt meldt ud, om de beslutter sig for at aflyse i år, eller om den blot bliver udskudt til et senere tidspunkt.

Når det gælder billetter og alle andre spørgsmål, som folk måtte sidde med, så er der endnu ikke mange svar at få. Skanderborg Festivalklub fortæller nemlig, at de først vil melde mere ud, når de er længere i processen.

'Det er forståeligt, at mange sidder med spørgsmål lige nu – til billetter, kontrakter, aftaler og så uendeligt meget andet – men vi kan ikke svare her og nu. Vi vender tilbage til lige netop dig, så snart vi kan,' oplyser de.

Roskilde Festival meldte tidligere mandag ud, at de har valgt at aflyse sommerens festival. Det kan du læse mere om lige her.