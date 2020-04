Den årlige musikfestival i Skanderborg bliver ikke til noget i august, men vender tilbage i 2021.

Skanderborg Festival 2020 er aflyst og vender først tilbage i 2021, oplyser Smukfest i en pressemeddelelse.

Beslutningen er taget, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) mandag forlængede et forbud mod store forsamlinger til slutningen af august.

Mandag aften meldte festivalen i første omgang ud, at der ikke ville blive nogen festival i august, og at man i løbet af de kommende dage ville melde ud, hvad der så skulle ske.

Det er nu endt med en aflysning. Festivalen skulle have været afholdt 2.-9. august.

- Smukfest retter sig selvfølgelig efter myndighedernes forbud og i denne situation er der ikke andet at gøre end at aflyse dette års festival, siger Poul Martin Bonde, der er formand for Skanderborg Festivalklub.

- Det er ufatteligt trist, at det bliver sådan, ikke bare for arrangementet i sig selv, men også for de mange klubber og organisationer, der baserer en del af deres økonomi på at arbejde for Smukfest, siger han i pressemeddelelsen.

Der skulle efter planen have været 55.000 gæster hver dag til festivalen i august, der stort set havde udsolgt.

Man kan enten vælge at få sin billet overført til næste års festival eller få refunderet pengene. Næste års festival er 1.-8. august.

Dermed følger Skanderborg Festival i hælene på en lang andre festivaler, som også har været tvunget til at aflyse.

Det gælder blandt andet Roskilde Festival, Northside Festival og Tinderbox, som har aflyst efter Mette Frederiksens udmelding.

Det samme gælder en lang række lidt mindre musikfestivaler som Heartland, Copenhell, Vig Festival, Nibe Festival og Musik i Lejet.

En række festivaler er endnu ikke kommet med en klar udmelding om, hvad der skal ske efter Mette Frederiksens udmelding.

Det gælder blandt andet Jelling Musikfestival og Skive Festival, der dog ikke ser det muligt at afholde på datoer, der hidtil var planlagt.

/ritzau/