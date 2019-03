Folkene bag musikfestivalen Smukfest er ikke just glade i disse dage.

En 'ihærdig og kreativ svindler', der forsøger at sælge falske billetter til festivalen, er nemlig på spil.

Det oplyser Smukfest - der også kaldes Skanderborg Festival - i et opslag på Facebook.

'NARRØV-ALARM. Vores billetsalgsansvarlige, Tenna her, er hammersur! Vi er nødt til at advare imod en ihærdig og kreativ svindler, som forsøger at sælge imaginære billetter til Smukfest,' lyder det i opslaget, som fortsætter:

'Vedkommende sender sms'er og e-mail, som ser ud, som om de kommer fra Smukshoppen. Men det gør de ikke, og personen har formentlig ikke en eneste billet at sælge dig.'

Musikfestivalen opfordrer til, at man altid forholder sig skeptisk, hvis man modtager noget lignende og får at vide, at betalingen kun kan foregå via MobilePay:

'Dér, hvor dine alarmklokker ALTID bør ringe, er, hvis betaling af én eller anden obskur grund kun kan foregå via MobilePay. Sådan fungerer Smukshoppen og de sikre salg ALDRIG,' lyder det i opslaget.

Folkene bag musikfestivalen oplyser, at man nogle gange sender sms'er fra Smukshoppen, men at de aldrig indeholder mailadresser, links, sagsnumre eller anden information ud over, at du bør tjekke din e-mail.

'Har du været i kontakt med svindleren, opfordrer vi dig til at politianmelde,' lyder opfordringen.