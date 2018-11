Uanset hvad der er årsag til elevers fravær, har 187.300 sms'er til forældrene ikke løst problemet.

Intet mindre end 187.300 sms'er er siden sommeren 2015 blevet sendt afsted til forældre med børn i en af Københavns Kommunes folkeskoler med det formål at få bugt med højt fravær.

Men siden sms-ordningen blev indført, har kommunens fraværsstatistik ikke rykket sig et eneste decimal.

Det skriver Politiken fredag.

Skolebørn i København har de sidste tre år haft en gennemsnitlig fraværsprocent på syv procent. Det svarer til 14 dage på et skoleår, hvilket er over landsgennemsnittet på 12 dage.

- Vi troede alle, at det var et guldæg, og at vi havde fundet løsningen, men det har ikke rykket noget i København, i hvert fald ikke endnu, siger Tommy Petersen, der er børne- og ungdomsordfører for Radikale Venstre i Københavns Kommune til Politiken.

En sms til forældrene er ellers et af de tiltag, som flere kommuner og skoler har taget i brug for at komme fravær til livs. Og det bliver blandt andet benyttet i Ballerup, Kolding, Køge og Holbæk.

Derfor indførte også Københavns Kommune ordningen i august 2015. Først som en test på en del skoler, og i 2016 blev det udbredt til alle kommunens skoler.

Sms'erne bliver sendt via Skoleintra, hvor lærerne registrerer elevernes fravær. Ordningen koster kommunen 61.000 kroner om året.

Ud over at statistikken i kommunen ikke har rykket sig, så får tiltaget også skarp kritik fra flere fronter.

Professor i psykologi på Aarhus Universitet, Mikael Thastum, der har forsket i fravær i folkeskolen, påpeger at skolefravær er en kompleks størrelse.

- Der er nok ikke tvivl om, at det at sende en sms i sig selv ikke flytter meget, og det er måske indlysende, fordi det jo ikke løser de problemer, der har været årsagen til fraværet, siger han til Politiken.

Det vanskelige ved skolefravær er, at det har så mange forskellige årsager, som kræver ligeså forskellige løsninger, påpeger han.

/ritzau/