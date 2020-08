Et nyt system skal kunne varsle befolkningen over sms, hvis de er tæt på et terrorangreb, brand eller udslip.

Hvis der i fremtiden er et terrorangreb eller et stort kemikalieudslip i Danmark, vil man blive advaret med en sms, hvis man bor i nærheden.

De danske myndigheder har i dag mulighed for at varsle befolkningen ved kriser, men systemet har store begrænsninger.

Fremover skal borgere advares langt hurtigere og mere effektivt. Det fremgår af et lovforslaget fra regeringen, som bliver sendt i høring mandag.

Det er sat i søen, fordi EU har påbudt medlemslandene at indføre varslingssystemer, hvor borgere får besked via mobilen, hvis der er akutte kriser.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kalder hurtige advarsler afgørende i situationer, hvor der sket en akut ulykke eller krise.

- Vi ved, at tid er helt afgørende, uanset om der er brand, terror eller et kemiudslip. Her er det afgørende, at borgerne med det samme får anvisninger fra myndighederne.

- Vi har i dag ikke et system, der kan kontakte folk over mobiltelefonen med det samme, siger Trine Bramsen.

Hun henviser til, at politiet under coronaudbruddet i foråret sendte en sms til alle danske mobilbrugere om at vise hensyn og holde afstand i det gode vejr.

På grund af det nuværende system var det dog ikke muligt at sende på én gang, og det måtte derfor gøres over flere dage.

Advarslerne over sms skal supplere det nuværende sirenesystem.

- Det skal ses som et lag, vi lægger på det eksisterende. Heldigvis ser vi, at de fleste borgere har en mobiltelefon, og vi forventer at kunne dække langt de fleste, siger Trine Bramsen.

Sms'erne vil blive sendt ud via en ny teknologi - kaldet cell broadcast - som gør det muligt at sende beskeder til alle områder, der i nærheden af en bestemt telemast - også selv om de ikke har et simkort i telefonen.

På den måde vil man altså kunne ramme borgere meget lokalt.

Trine Bramsen understreger, at hverken staten eller mobilselskaberne registrerer ens oplysninger, når man modtager en varslingsbesked.

Det nye varslingssystem skal senest være klar i juni 2022.

/ritzau/