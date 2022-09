Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

YouSee har i øjeblikket problemer.

Derfor kan man som kunde opleve, at man ikke kan foretage eller modtage opkald, og man kan også have problemer med at sende og modtage sms´er.

Det oplyser virksomheden på Facebook.

»Vores teknikere arbejder fortsat på højtryk for at få fejlen rettet, og vi beklager meget de gener fejlen medfører.«

Fejlen startede allerede i formiddags og man har ikke kunne finde en løsning.

Artiklen opdateres …