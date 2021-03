Smoothies solgt i Irma- og Føtex-butikker over hele landet kaldes nu tilbage.

Der er tale om Smoothie Plus-drikke med jordbær, æble og blåbær, der tages af markedet.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er virksomheden Lundberg Nordic ApS, som tilbagekalder det omtalte smoothie-produkt.

Det skyldes ifølge Fødevarestyrelsen 'manglende varmebehandling af råvarer', lyder det.

I pressemeddelelsen kan man videre læse, at der er 'risiko for diarré' ved indtag af den omtalte smoothie, som man kan se et billede af her i artiklen.

Der lyder desuden et råd fra Fødevarestyrelsen til personer, som kan have købt den omtalte vare.

'Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.'