Yderligere 12 ansatte er smittet med coronavirus på Danish Crowns slagteri i Ringsted. Samlet er 44 smittet.

Yderligere 12 ansatte på Danish Crowns slagteri i Ringsted er blevet testet positive for coronavirus.

Dermed er der registreret i alt 44 smittetilfælde på slagteriet, der er ramt af et udbrud med virusset. Det oplyser Danish Crown.

- Vi oplever heldigvis en mindre stigning end fra onsdag til torsdag, men vi mangler fortsat svar fra den helt store klynge af test, der er foretaget blandt vores medarbejdere, siger Jens Hansen, der er pressechef hos Danish Crown.

- Når vi har resultaterne, har vi et bedre overblik over, hvordan smittespredningen er på slagteriet, og hvor vi er i arbejdet med at få brudt smittekæderne, siger han.

Danish Crown blev søndag orienteret om, at en ansat var smittet med coronavirus.

I løbet af ugen er mere end 500 ansatte blevet testet. 421 blev testet torsdag, men her er der ikke kommet svar på prøverne.

De danske sundhedsmyndigheder har opstillet et testcenter ved slagteriet. Alle ansatte vil på ugentlig basis blive testet de næste syv uger.

Jens Hansen fortæller, at en del af de smittede ikke har mærket, at de har været smittet med virusset.

- Alle vores ansatte er blevet informeret om, at de skal blive hjemme, hvis de har de mindste symptomer.

- En del af de ansatte er testet positive, inden de har oplevet symptomer. Det kan forhåbentlig betyde, at de ikke har nået at smitte andre på slagteriet, siger han.

Danish Crown har måttet skrue produktionen ned på halv kraft på grund af udbruddet.

Ud over smitteudbruddet på slagteriet er en ansat på et plejecenter i Ringsted blevet smittet.

Ifølge TV2 Øst er det en pårørende til en af de smittede fra slagteriet. Beboerne og de ansatte på plejecentret bliver alle testet.

