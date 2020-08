Yderligere 17 er smittet på Danish Crowns slagteri i Ringsted. Nu skal ansattes temperatur måles hver dag.

Yderligere 17 personer er smittet på Danish Crowns slagteri i Ringsted, der er ramt af et coronaudbrud.

Det betyder, at i alt 79 er blevet ramt af virusset, siden den første medarbejder blev testet positiv i slutningen af juli.

Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse. Koncernen har omkring 850 ansatte på slagteriet.

For at bryde smittekæder indfører koncernen temperaturmålinger for alle ansatte på Danish Crowns slagterier og fabrikker i Danmark.

Hvis en ansat har en temperatur over 37,8 grader, når personen møder ind, bliver man sendt hjem.

- Vi kan nærmest ikke gøre for meget i bestræbelserne på at bryde smittekæderne og forhindre virussen i at komme ind på vores arbejdspladser, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown Pork.

- Derfor indfører vi nu temperaturkontrol kombineret med nogle få spørgsmål, hvis en medarbejder ligger lige på grænsen til at skulle sendes hjem, siger han i pressemeddelelsen.

En stor del af medarbejderne på slagteriet i Ringsted er allerede blevet testet for coronavirus. Der har i første omgang været særlig fokus på at teste dem, der har været tæt på smittede.

Mandag vil yderligere 300 medarbejdere blive testet, oplyser Danish Crown.

Alle medarbejdere skal som minimum testes en gang om ugen de kommende syv uger.

- Med 17 nye smittede i løbet af de sidste to døgn er stigningstakten i antallet af nye smittede heldigvis gået ned.

- Det ændrer ikke på, at vi står i en alvorlig situation med nu 79 smittede medarbejdere, så vi har stadig blikket stift rettet mod at få brudt smittekæderne, siger Per Laursen.

I Ringsted er det ikke kun Danish Crowns slagteri, der har oplevet at blive ramt af et coronaudbrud.

Forleden kunne også Plejecenter Ortved fortælle, at det havde konstateret et smittetilfælde hos en af sine medarbejdere.

Siden er alle beboere på plejehjemmet blevet testet for corona, og alle test har været negative. Det oplyser Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.

/ritzau/