En smittet elev på Gudenaadalens efterskole i Ulstrup i Jylland har resulteret i et sandt smitteboom, skriver TV2 ØSTJYLLAND.

Mandag sendte efterskolen alle sine elever hjem, efter de havde konstateret coronasmitte hos en elev, og lørdag formiddag er hele 36 elever konstateret positive, fortæller forstander for efterskolen Jesper Emil Sørensen, der er glad for, at efterskolen traf en hurtig beslutning om at hjemsende alle.

»I bagklogskabens lys kan man synes meget. Men vores vurdering har vist sig at være rigtig god, og jeg er glad for, at vi traf den rigtige beslutning,« siger Jesper Emil Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Til trods for at der allerede er konstateret 36 positive smittetilfælde, så er smittesporingen endnu ikke færdig, og der kan derfor fortsat være flere elever, som er blevet smittet med coronavirus, skriver mediet.

Eleverne kan først vende tilbage til den fysiske undervisning, når de er blevet testet negative to gange.

Det er langt fra første gang, at coronavirus lukker ned for en efterskole.

Også Gymnastikefterskolen på Stevns på Sjælland meldte tidligere på ugen ud, at de sendte alle 184 elever hjem, efter en gymnastiklærer var blevet testet positiv for coronavirus.

Tidligere på måneden var det Gerlev Idrætsefterskole, som oplevede et regulært smitteboom, da smitten spredte sig fra en elev til 42 i løbet af en uge.