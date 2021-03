Et større smitteudbrud sender elever og lærere hjem i isolation i Frederikshavn.

Kanal Frederikshavn oplyser, at der er tale om to lærere og to elever på Frydenstrands Skoleafdeling i byen, der er testet positive.

Frydenstrand består af to afdelinger, på henholdsvis Abildvej og Buhlsvej. Èn lære og én elev på hver afdeling er smittet.

Dermed er eleverne i flere klassetrin sendt hjem i isolation, da de betragtes som nære kontakter.

Herudover er fire medarbejdere også blevet sendt hjem, lyder det.

Abildgård Sogn, hvor skolerne ligger, er også det sted i Frederikshavn Kommune, der har det højeste smittetryk de sidste syv dage.

Her er der registreret 7-13 smittede.

Trods smitteudbruddet er Frederikshavn Kommune dog langt nede af listen blandt kommunerne.

Her er der med 20 smittede den seneste uge et incidenstal på 33,6.