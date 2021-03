Seks elever fordelt på flere klassetrin lukker storskole i Roskilde Kommune.

Det er en afdeling på Nordskolen, nærmere bestemt afdelingen Baunehøj, der nu lukker ned, da det ikke er sikkert, at smittekæderne er brudt.

Afdelingen er som sagt en del af Nordskolen, der ligger i Jyllinge. Og Roskilde Kommune har ikke følt, at der var grund til at orientere andre i Jyllinge end de mange familier med børn på skolen, skriver SN.dk.



Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har påbudt kommunen at lukke skoleafdelingen.

På afdeling Baunehøj er der indtil nu konstateret seks smittede elever, de første to smittede blev konstateret den 1. marts.

»De seks elever fordeler sig på flere klassetrin og der er for nuværende ikke sikkerhed for, at smittekæderne er brudt,« skriver skoleleder Brian Venneberg ud til alle familier med børn på både Baunehøj-afdelingen og Jyllinge-afdelingen.

Foreløbig er Baunehøj lukket i syv dage, og den 12. marts vurderes det, om skolen igen må åbne. Det anbefales ydermere, at alle med tilknytning til skolen bør lade sig teste mindst én gang i løbet af nedlukningen.

Roskilde Kommune har aftalt med Falck og det Mobile Testcenter, at der bliver åbnet testcenter i Jyllingehallen lørdag og søndag 10:00 - 15:00 i denne weekend.