Den seneste uge er der registreret en stigning i smittetrykket, men der er store usikkerheder i beregningerne.

Smittetrykket med coronavirus i Danmark er steget og er senest opgjort til 1,0.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en rapport.

Den 2. juni blev smittetrykket estimeret til at være 0,7.

Der er dog usikkerheder beregnet med beregningerne af smittetrykket.

Datasættet, der indgår i beregningerne, er så lille, at der er en øget usikkerhed i tallet.

Det betyder også, at selv få nyindlæggelser kan få smittetrykket til at bevæge sig over 1,0.

Smittetrykket beregnes ud fra antal nyindlæggelser.

1,0 er den kritiske grænse for smittetrykket. Ligger det under, er det udtryk for, at epidemien aftager.

Ligger det over, er det udtryk for, at epidemien accelererer.

/ritzau/