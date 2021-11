Mange invitationer til det tredje vaccinestik står ubesvaret hen.

Det er status, efter Aalborg Kommune har sendt invitationer ud til aldersgruppen fra 85 år og opefter.

»Det viser sig i sidste uge, at der er 1000, der ikke har booket en tid endnu. Derfor har vores kontaktcenter fået til opgave, at ringe rundt, og opfordre folk til at få en tid,« siger Jan Nielsen, der er direktør i Aalborg Kommunes ældre- og handicapforvaltning og desuden er leder af kommunens sundhedsberedskab.

I Aalborg Kommune er der blevet sendt 4629 invitationer ud. Det betyder, at omkring 22 procent af invitationerne ikke er blevet besvaret.

Invitationerne bliver som udgangspunkt sendt til borgerens e-Boks, med mindre man har frameldt sig elektronisk post. I det tilfælde bliver invitationerne sendt som almindelig post.

»Nogle af de ældre skal måske have en hjælpende hånd, hvis de ikke lige har nogle pårørende til at hjælpe dem med at booke en tid,« siger Jan Nielsen og påpeger at billedet var det samme, da der omkring årsskiftet blev indkaldt til første omgang med coronavacciner.

Når de næste grupper bliver indkaldt, forventer Jan Nielsen, at kommunen også skal bruge tid på at få booket tider.

»Der er en aftale mellem Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og kommunerne, om at de 65-årige og opefter får vi i kommunen lister over dem, der ikke har booket tid endnu, så vi kan tage kontakt til dem,« siger Jan Nielsen.

I øjeblikket er smitten stigende i Danmark. Særligt hårdt ramt er hovedstadsområdet, men i Aalborg er tallene også på vej opad.

»Vi er forberedt på, at smitten vil stige yderligere. Det er forventeligt. Vi arbejder hårdt med smitteopsporing og derudover tester vi meget på skolerne, hvor der er mange uvaccinerede elever,« siger Jan Nielsen.

I Aalborg Kommune er der en incidens, altså antal smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere, på 143,6.