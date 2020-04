Efter coronavirus har ramt Danmark og eksploderet i vækst, så er det danske sygehusvæsen blevet sat på prøve.

Det gælder især for de ansatte på hospitalerne, der nu selv i høj grad bliver ramt af coronavirus.

Det gør sig især gældende i Region Midtjylland. Her viser de seneste tal, at knap 200 sygehusansatte har fået konstateret coronavirus. Det skriver Horsens Folkeblad.

Det er en stigning på 33 ansatte på blot to døgn.

Lige nu er samlet set 76 personer indlagt på Covid-19-afdelingerne i Region Midtjylland. Det er et lille fald i forhold til tirsdag.

På landsplan er 5386 danskere blevet smittet med coronavirus, men med det skal man også tage højde for, at der er et stort mørketal.

Man forventer, at tallet for hele landet er 30-70 gange større, end dem man kender til. Det oplyste Statens Serum Institut tirsdag.

Det er et tal, der forventes at stige den 15. april, når der begynder at blive åbnet op i landet på enkelte områder.