I Ishøj Kommune er man fortsat underlagt de skrappe coronarestriktioner, da smittetallene er for høje til at begynde på genåbningen.

Nu vender borgmesteren i særlig grad blikket mod ét sted, hvor adfærden skaber problemer.

Det skriver TV 2 Lorry.

Til lokalmediet forklarer borgmesteren, Ole Bjørstorp (Ishøjlisten), at der tilsyneladende findes en mindre gruppe af borgere i kommunen, som af uvisse årsager ikke vil følge restriktionerne. Såsom at bære mundbind:

»For nu at nævne et sted, hvor der er problemer. Ishøj Bycenter er ganske vidst lukket delvist ned, men der er stadig mange, som går igennem, og det gør nogen af dem uden mundbind og uden at holde afstand til hinanden. Hvis de støder på nogen, der er smittet, bringer de så smitten med hjem,« siger han til TV 2 Lorry.

Til lokalmediet forklarer også Vibeke Lønborg, der er marketingschef for bycenteret, at man har undret sig over, at så mange i centeret forklarer, at de er fritaget for at bære mundbind – hvilket man eksempelvis kan være af helbredsmæssige årsager.

Derfor vil man nu sætte ekstra ind, og sammen med politiet og kommunen har man lavet en ordning, hvor man kan udskrive bøder til dem, der ikke kan dokumentere, at de er fritaget for at bruge mundbind, når de går rundt i centeret.

Ishøj Kommune har det højeste indicenstal i landet. Senest lød det på 393,7 smittede pr. 100.000 indbyggere. På andenpladsen finder man Høje-Taastrup Kommune med et incidenstal på 254,9.