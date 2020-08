Torsdagens smittede er det højeste siden 8. maj, hvis der ses bort fra mandagstal, hvor weekendens tal indgår.

Der er registreret yderligere 121 coronatilfælde i Danmark det seneste døgn. Det fremgår af tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Dermed fortsætter smitteantallet med at stige. Onsdag viste tal, at der var registreret 112 nye smittetilfælde, mens tallet tirsdag var 77.

Torsdagens nye smitteantal er det højeste siden 8. maj, hvis der ses bort fra mandagstal. Her offentliggøres også smittetal for den foregående weekend.

8. maj blev der registreret 135 nye tilfælde af coronavirus. Her afgik otte personer smittet med virusset ved døden.

121 smittede er isoleret set ikke skræmmende højt. Det vurderer Christian Wejse, epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital.

- Men det er jo højere, end det har været i et stykke tid. Vi skal tilbage til starten af maj for at finde tal i den størrelsesorden.

- Det er udtryk for, at vi er på en stigende kurve, og at det ser ud som om, at det stiger gradvist, siger Christian Wejse.

Den seneste tid er særligt Aarhus blevet hårdt ramt af coronavirus, hvilket torsdag fik borgmester Jacob Bundsgaard (S) til at holde et pressemøde om situationen.

Her fortalte Charlotte Hjort, enhedschef og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, at der det seneste døgn har været 34 nye tilfælde i Aarhus.

Det er dog torsdag kort før klokken 13 endnu ikke tal fra SSI om antallet af smittede i de enkelte kommuner.

Aarhus har fulgt op på situationen ved at lancere flere nye tiltag. Blandt andet samarbejdes der nu med somaliske foreninger, der skal sørge for, at information når frem, da særligt borgere med somalisk herkomst er blevet ramt på det seneste.

Antallet af indlagte er torsdag steget med én til 24. Der er fortsat to på intensiv, som begge ligger i respirator.

Der er sket endnu et dødsfald, hvilket bringer det samlede dødstal op på 617.

