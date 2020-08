Generelt er epidemien hverken på vej op eller ned, siger Magnus Heunicke på et pressemøde.

Der er fredag 71 nye smittetilfælde i Danmark. Kontakttallet ligger på én. Det vil sige, at kontakttallet ligger stabilt.

Det siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde fredag.

- Den stigning, vi så både nationalt og lokalt de seneste uger, ser ud til at være aftaget, siger han.

Derudover er epidemien "hverken på vej op eller på vej ned".

Samtidig er der dog kommet en øget opmærksomhed på kommuner med mange smittetilfælde. Det gælder Rødovre, Ishøj, Randers og Glostrup.

Tidligere er det byer som Aarhus og Silkeborg, der har været fokus på med et stigende smittetal. Her er udviklingen positiv, fortæller ministeren på pressemødet.

Tidligere var der stort fokus på Ringsted, Sorø, Glostrup, Nyborg og Solrød.

De fleste af byerne har i mellemtiden fået styr på de lokale smittebrud.

Aarhus ligger med en såkaldt incidens på 51,3 målt over den seneste uge stadig som den værst ramte by i Danmark. Glostrup balancerer på vippen med en incidens på 21,5.

De fem øvrige byer er alle inden for den seneste uge kommet under 10 tilfælde per 100.000 indbyggere, viser tal fra Statens Serum Institut.

Selv om ugetallet ser skidt ud for Aarhus, er der dog en klar bedring at spore i byens smittetal fra de seneste dage.

Dog valgte Silkeborg Gymnasium torsdag at sende alle elever hjem for at begrænse coronasmitte. Det sker, fordi fem elever fra skolen er blevet testet positive i løbet af denne uge. Det skriver Midtjyllands Avis.

