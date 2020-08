Danish Crowns slagteri i Ringsted har været lukket siden 10. august, men genåbner fredag.

Efter knap to ugers nedlukning genåbner Danish Crowns slagteri i Ringsted, som de seneste uger har været centrum for et stort udbrud med coronavirus.

Siden slagteriet blev lukket, er smittetallet faldet, og de ansatte har været gennem flere runder test. Derfor har Danish Crown fundet det ansvarligt at åbne igen fredag.

Samlet har der været 165 smittetilfælde, siden det første blev registreret i slutningen af juli.

I løbet af august, mens der var en stor stigning i smitten, indførte Danish Crown en række tiltag for at minimere risikoen for smitte på sine slagterier i Danmark.

De vil stadig være gældende, når slagteriet i Ringsted genstarter produktionen.

Blandt andet skal medarbejderne have tjekket deres temperatur, når de møder ind, og hvis den er over 37,8 grader, bliver de sendt hjem.

I selve arbejdet vil slagteriarbejderne skulle bære mundbind.

Derudover vil de ansatte blive testet. I næste uge to gange og fremover er det planen at fortsætte med en ugentlig test. Der er ikke sat udløbsdato på den praksis.

Tillidsrepræsentant Jan Bruno Christensen fortæller, at hans kolleger gerne vil tilbage til jobbet, selv om der blandt enkelte er en smule nervøsitet over, om der igen kan opstå et udbrud.

- Vi er selvfølgelig glade for kunne starte op igen, og de fleste vil gerne i gang igen.

- Det har ramt rigtig meget økonomisk, at vi har været sendt hjem, siger han med henvisning til, at de ansatte har været sendt hjem på sygeløn, der er lavere end den normale udbetaling.

Jan Bruno Christensen og kollegerne havde inden lukningen prøvet at arbejde med mundbind, men det bliver aldrig en favorit blandt de ansatte, fortæller han.

- Vi er indstillet på at gøre, hvad der er nødvendigt, og vi bliver bedt om af sundhedsmyndighederne.

- Men det er klart, at der er nogle gener ved brug af mundbind. Det er akkordarbejde og går stærkt.

- Folk sveder, og hvis du bruger briller, så dugger glassene, når man bruger mundbind.

- Derfor håber vi også, at der er visirer, så man kan vælge at bruge dem i stedet, siger Jan Bruno Christensen.

Der er 850 ansatte på slagteriet i Ringsted, og derudover beskæftiger Fødevarestyrelsen og forskellige underleverandører omkring 150 på adressen.

/ritzau/